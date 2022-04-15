مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14.. تعرض آسر ياسين وأحمد داود للضرب

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي آسر ياسين وأحمد داود على شاشة قناة cbc، كثيرًا من المفاجآت وتطور الأحداث، ونقدم فيما يلي، ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14، إذ استطاع العمل الفني جذب قطاعا عريضًا من الجماهير.

وشهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14، طلب «آدم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود مساعدة «ليلى» التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد في إحدى القضايا، بعد الأزمة التي حدثت بينهما، ولكنها رفضت في البداية ولكنه اقنعها في النهاية أن تساعده في القضية الجديدة، وهي عبارة عن قضية فتاة سُجنت ظلمًا لمدة عشر سنوات كاملة.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14

وخلال أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14، شعرت «كاميليا» التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، بأن هناك أزمة تواجه «ليلى»، وبالفعل سألتها عن هذا الأمر وأخبرتها أن الأزمة التي تمر بها بسبب «آدم» ولكنها لن تتمكن من الحديث حاليا وستخبرها خلال الفترة المقبلة.

واصطحب زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، «آدم» ليذهبا معًا إلى ملهى ليلي، وأقنع «زين»، «آدم» بأن هناك فتاتين يشاغلانه وبالفعل حاول التحدث معهما، ولكن الاثنين تعرضا للضرب على يد رجل كان مع الفتاتين.

تعرض آسر ياسين وأحمد داود للضرب

وبعد ذلك، اكتشف «آدم» أن هذا الأمر كان مدبرا من قبل «زين» لكي يحررا محضرً بالتعدي عليهما بالضرب، واستخدامه لصالح القضية الجديدة الخاصة بهما.