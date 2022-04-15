رئيس التحرير

محمود مسلم

روسيا تحبط هجوما صاروخيا لأوكرانيا على محطة طاقة بمقاطعة خيرسون

كتب:

محمد أيمن سالم
08:40 م | الجمعة 15 أبريل 2022
إطلاق صاروخ ــ صورة أرشيفية

إطلاق صاروخ ــ صورة أرشيفية

نشرت فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجلًا أن قوات الدفاع الروسية تمكنت من إحباط هجوم صاروخي للجيش الأوكراني على محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبرو بمقاطعة خيرسون.

وأكدت الدفاع الروسية أن تدمير المحطة كان سيؤدي إلى إغراق العديد من مدن وبلدات مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

كواليس غرق الطراد «موسكوفا» 

وفي سياق منفصل، أعلنت الدفاع الروسية أن الطراد «موسكوفا» غرق متأثرا بعاصفة أثناء سحبه، والذي قد أعلن عن غرقه منذ يومين بعد تعرضه لقصف صاروخي من الجيش الأوكراني وفقا لمقاطع فيديو متداولة.

وفي خبر عاجل آخر، على فضائية إكسترا نيوز، أعلنت روسيا فرضها غرامات تقدر بـ 12 مليون روبل على شركة جوجل لعدم حذفها «معلومات مزيفة»، على حد وصفها.

 

اقرأ المزيد:

 رئيس أوكرانيا يدعو بايدن لتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

الدفاع الأوكرانية: روسيا استخدمت الصواريخ طويلة المدى في قصف ماريوبول

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو ترد بعنف على هجوم داخل أراضيها

شركتا «نوكيا و إريكسون» توقفان أعمالهما في روسيا لأجل غير مسمى

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تهدد بنشر النووي قرب بحر البلطيق
بقلم محمد أيمن سالم