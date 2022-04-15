روسيا تحبط هجوما صاروخيا لأوكرانيا على محطة طاقة بمقاطعة خيرسون

نشرت فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجلًا أن قوات الدفاع الروسية تمكنت من إحباط هجوم صاروخي للجيش الأوكراني على محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبرو بمقاطعة خيرسون.

وأكدت الدفاع الروسية أن تدمير المحطة كان سيؤدي إلى إغراق العديد من مدن وبلدات مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

كواليس غرق الطراد «موسكوفا»

وفي سياق منفصل، أعلنت الدفاع الروسية أن الطراد «موسكوفا» غرق متأثرا بعاصفة أثناء سحبه، والذي قد أعلن عن غرقه منذ يومين بعد تعرضه لقصف صاروخي من الجيش الأوكراني وفقا لمقاطع فيديو متداولة.

وفي خبر عاجل آخر، على فضائية إكسترا نيوز، أعلنت روسيا فرضها غرامات تقدر بـ 12 مليون روبل على شركة جوجل لعدم حذفها «معلومات مزيفة»، على حد وصفها.