الدفاع الأوكرانية: روسيا استخدمت الصواريخ طويلة المدى في قصف ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن روسيا استخدمت للمرة الأولى صواريخ طويلة المدى في قصف مدينة ماريوبول، واصفة الوضع بالمدينة الساحلية بالصعب بسبب ما أسمته بقتال الشوارع، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

مقتل 7 بنيران روسية على حافلات إجلاء المدنيين بخاركيف

وفي سياق آخر، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم، مقتل سبعة مدنيين وجرح 27 آخرون، جراء إطلاق جنود روسية النار على حافلات لإجلاء المدنيين بمنطقة بوروفا في خاركيف شرق البلاد، بحسب ما نشرته قناة «العربية».

وفي وقت سابق، أعلنت نائبة الرئيس الأوكراني، عن الاتفاق على فتح 9 ممرات، لإجلاء المواطنين المقيمين بالمدن المحاصرة.