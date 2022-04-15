أنوشكا تتحدى ابنتها في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14 بطولة خالد النبوي

استمر مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14 بطولة الفنانة خالد النبوي، في تصدر محركات البحث منذ عرضها خلال الدقائق الماضية، خاصة بعد أن دخلت أحداث الحلقة في أجواء أكثر درامية، بالتحدي الذي دار بين أنوشكا وابنتها في المسلسل.

أنوشكا تتحدى ابنتها في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14، دخول الفنانة أنوشكا التي تقوم بدور «شريفة» في مشادة عنيفة مع الفنانة سلمى أبو ضيف التي تجسد شخصية ابنتها «ولاء».

وبدأ الحديث بينهما بمحاولة تبرير المشاجرة التي حدثت في المقهى من قبل «ولاء»، قائلة: «لا أنا غلطت ولا طارق، اللي غلط هو عبدالله ابن مختار، هو اللي باعت ناس ورايا وبتطاردني، وهروح لجدو جابر».

أنوشكا تهدد ابنتها

وعلى الفور قامت أنوشكا بمنعها من الذهاب إلى أي مكان، ودخلت في تحدي مع ابنتها، في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14، وخيرتها بين البقاء معها وعدم الخروج من المنزل أو أنها ستقطع علاقتها معها ومع شقيقها، وسيتركونها وحيدة دون مساعدة، دون إمدادها بأي أموال علاوة على سحب العربية الخاصة بها.

وشددت أنوشكا، على ضرورة موافقة «ولاء» على الدكتور وسيم الذي سيقوم بطلب الزواج بها بشكل رسمي، إلا أن الأخيرة أبدت اعتراض في البداية قبل أن تلتزم الصمت.