تقطيع ملابس «نور» نجل خالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل راجعين يا هوى، دخول الفنان «نور» الذي يجسد شخصية «طارق»، ونجل الفنان خالد النبوي الذي يقوم بدور «بليغ»، دخوله على أسرته بملابسه الممزقة، إثر الشجار الذي نشب دفاعا عن سلمى أبو ضيف صاحبة دور «ولاء»، على أحد المقاهي.

تقطيع ملابس «نور» نجل خالد النبوي

شهدت أحدث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14، التحدث عن كواليس قيام «نور» نجل خالد النبوي بالتصدي لمحاولة «عبدالله» بالتعدي على ابنة عمه «ولاء» داخل أحد المقاهي.

وقامت الفنانة وفاء عامر التي تلعب بدور «يسرية»، بإيقاف «نور» نجل خالد النبوي، لمعرفة ما حدث له إلا أنه رفض تكرار رواية القصة مرة أخرى، لتهاجمه والدته بأنها نصحته بالابتعاد عن عمه «بليغ» وبنت عمه «سلمى» وجده.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14

وقدم الفنان إسلام إبراهيم عرضًا مُغريًا إلى «طارق» بعقد كبير في شركة إنترناشونال بجوار برج خليفة في الإمارات، إلا أنه كشف عن عدم امتلاكه للخبرة تجاه ذلك العمل، لكنهم واصلوا الضغط عليه بضرورة التوقيع على العقود.