صدام جديد بين «إحسان» وهنا شيحة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14، صدامًا جديدًا بين «إحسان» وهنا شيحة التي تجسد دور «فريدة»، إذ بدأت بمعاتبة «رتيبة» والدة هنا شيحة، لـ«إحسان» خطيب ابنتها السابق، بسبب طريقة حديثه معها في المرة الأخيرة، إلا أنه برر لها أنه لم يقصد حديثه بتلك الطريقة، وحاول الاعتذار لها مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا أن ما حدث كان بسبب دخول الفنان خالد النبوي الذي يجسد دور «بليغ» في حياتها مرة أخرى.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14

وارتفعت وتيرة أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14، بدخول «إحسان» في حالة من الحيرة، بسبب مجئ خالد النبوي إليه وإخباره بأنه سيعود إلى فريدة، قبل أن تأتي إليه الأخيرة لتبلغه بأنها جاهزة للزواج منه، الأمر الذي دفع «رتيبه»، بمطالبته إنتظار فترة مرور «بليغ» التي تعد بمثابة كبوة لها.

صدام جديد بين «إحسان» وهنا شيحة

وفجأة دخلت هنا شيحة عليهما أثناء وجود والدتها مع إحسان، لتدخل في صدام مع الأخير بسبب رؤيتهما معًا، مشيرة إلى أنها جاءت للمكتب من أجل تقديم الاستقالة من الشركة.