صدام بين خالد النبوي وإسلام إبراهيم في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14

تصدر مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14 بطولة خالد الجندي، محركات البحث على موقع «جوجل» الشهير، بعد أن ارتفعت وتيرة أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل الرمضاني الذي يضم عددا من الفنانين، بعد دخول نور النبوي الذي يجسد شخصية «طارق» في مشاجرة عنيفة مع «عبدالله» بسبب محاولة الأخير في التعرض لابنة عمه الفنانة سلمى أبو ضيف، صاحبة دور «ولاء».

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14

وبدأت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14، بكواليس المشاجرة التي دارت بين نجل خالد النبوي وشاب داخل إحدى المقاهي، بسبب محاولته مضايقة الفنانة سلمى أبو ضيف التي تجسد شخصية «ولاء»، لتنتهي بآثار كدمات كبيرة على جسد الطرفين.

صدام بين خالد النبوي وإسلام إبراهيم

وشهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14، صدامًا بين الفنان خالد النبوي وإسلام إبراهيم، بعد أن وجه إليه «بليغ» تهمة قتل شقيقيه متعمدًا، بعد اعترافات السائق باشتراكه في تلك الجريمة الشنيعة.

وعاتبه إسلام إبراهيم الذي يجسد دور «رؤوف» في البداية أثناء تواجدهما داخل أحد المقاهي، على اتهامه الصريح بالقتل أمام عائلته، حيث دخل عليه وسط حراسة من «بودي جارد» خوفًا من تعرضه للضرب.

ووجه «بليغ» سؤالًا إلى «رؤوف»، قائلا له: «فرامل العربية يوم حادثة إخواتي كانت سايبة فعلا زي ما بلال الرشيدي قالي»، ليرد عليه إسلام إبراهيم: «بلال يقول اللي هو عاوزه لكن تقرير الفحص الفني مبيقولش كده».

وسرعان ما وجه «بليغ» سؤال آخر حول مدى دقة التقرير، ليرد عليه ساخرًا: «ما دي أسئلة استجواب وأنت لسه قايلي من شوية إنك مش جايبني تستجوبني»، ليقوم خالد النبوي بتوجيه أسئلة إضافية عليها، وبعد ذلك حاول التفاوض معه حول مساعدته على إستعادة تركة والده، وبعد رفع «رؤوف» لصوته، هدده خالد النبوي في النهاية بأنه لن يترك حق شقيقيه.