عاجل.. مبروك عطية يتعرض لأزمة صحية خطرة: وجهوني إلى القبلة

تعرض الدكتور مبروك عطية، لأزمة صحية اليوم، وظهر عطية في بث مباشر له عبر صفحته الشخصية، على فيسبوك، في حالة صحية صعبة، ولم يكن قادرا على الحديث بصورة طبيعية، موضحا أنه يتمنى من الجميع الدعاء له.

وقال مبروك عطية: "المهم دلوقتي وشي يبقى ناحية القبلة أصلي العشاء، أسال حضراتكم الدعاء، إجهاد غير عادي، وأنا مركب دعامات في القلب، ربنا يسترها ويعديها على خير، وأسألكم خالص الدعاء".

مبروك عطية: وجهوني للقبلة بس

وظهر الدكتور مبروك عطية خلال البث المباشر، وهو يطلب من أحد الأشخاص الموجودين بجانبه أن يوجهه إلى القبلة: "وجهوني للقبلة بس".

آخر ظهور لمبروك عطية

وكان آخر ظهور للدكتور مبروك عطية منذ ساعات، حيث قدم بثا مباشرا عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، بعنوان ممكن ابتسامة يا فندم، بدأه بالدعاء قائلا: "اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، واعفو عنا فيما وقعنا فيه من زلات فيما مضى منه، بارك اللهم لنا فيما بقي من رمضان ولا تخرجنا منه إلا بعتق رقابنا من النار، أصلح لنا جميعاً أحوالنا، وكن لنا يا ربنا ولا تكن علينا".

كما رد مبروك على متابعيه الذين يتهمونه بعدم الدعاء للأقصى، فقال: "أما وقد قضينا يوماً من الفجر وحتى هذه اللحظة، ونحن ندعو للأقصى أن يحرره الله، وندعو على كل من حرم فلسطينيا من أهله، ووطنه، أن يمنعه الله الهواء".

مبروك عطية يطالب متابعيه بالدعاء

وكان الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، طلب من متابعيه ومحبيه، في وقت سابق، الدعاء له بالشفاء، خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «صلاة الفجر أثابكم الله، وأسألكم الدعاء بالشفاء لى، ولمرضى المسلمين»، بعد إجراء عملية جراحية استأصل فيها إصبعين من أصابع القدم نتيجة مشكلة بهما بسبب مرض السكري، العام الماضي، بعد معاناته من مرض السكر على مدار سنوات واستمر في متابعة مستوى السكر بانتظام مع أطبائه، إلا أن حالة السكر لدية أثرت على قدمه ونصحه أحد الأطباء بضرورة إجراء جراحة استئصال إصبعين من قدمه، وبالفعل أجرى الجراحة، في أحد المستشفيات بمصر الجديدة.