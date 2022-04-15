«هيئة الدواء» توضح الأعراض المصاحبة للصيام عند مرضى السكري بنوعيه

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن مجموعة من الأعراض المحتمل ظهورها أثناء الصيام على مرضى السكري بنوعيه «الأول- الثاني»، وذلك عقب العديد من التساؤلات التي طرحها مرضى السكري عن الشعور بعدة أعراض مختلفة، التي تتفاوت من شخص لآخر خلال صيام نهار رمضان في الوقت الحالي.

أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الصيام

وحددت هيئة الدواء على موقعها الرسمي الأعراض المحتمل ظهورها على مرضى السكر أثناء الصيام بمختلف أنواعه، وتمثلت هذه الأعراض من حيث ارتفاع سكر الدم والتي لها أعراض تختلف عن انخفاض نسبة السكر في الدم وشملت أعراض «ارتفاع سكر الدم:- الصداع- العطش- التعب الشديد- كثرة التبول- رائحة النفس كالفواكه- عدم وضوح الرؤية»، لافتة إلى أن هذه الأعراض تختلف من حالة إلى أخرى حسب نسبة ارتفاع السكر في الدم.

أعراض انخفاض السكر في الدم أثناء الصيام

وأوضحت هيئة الدواء أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم خلال الصيام، وتمثلت هذه الأعراض في «القلق والتوتر- زيادة ضربات القلب- العرق الغزير- الإرهاق- ارتعاش الشفاه- الدوخة»، مشددة على مرضى السكر بضرورة إجراء التحاليل اللازمة التي يمكن أن تساعدهم على تجنب الشعور بالأعراض المختلفة التي تكون مصاحبة عند الصيام، ويجب عليهم اتباع نصائح الطبيب لعدم الشعور بأي من هذه الأعراض سواء المصاحبة لانخفاض أو ارتفاع نسبة السكر في الدم خلال الصيام.

تغيير مواعيد الأكل في رمضان يؤدي لنقص السكر

ونوهت هيئة الدواء، بأن التغيير في نظام اليوم ومواعيد الأكل في رمضان يؤدي لنقص السكر في الدم خلال النهار وارتفاع السكر في الدم بالليل، مشيرة إلى أهمية استشارة الطبيب المعالج لتعديل الجرعات ومواعيدها لتجنب الخطر ارتفاع أو انخفاض مسبة السكر، بالإضافة إلى أنه يجب إعادة ضبط جرعات الأنسولين كل ثلاثة أيام، وفقا لمستوى السكر بالدم بعد الرجوع للطبيب.