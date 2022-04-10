الجندي يشيد بفتوى مبروك عطية حول فوائد البنوك: أستاذ ورئيس قسم

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الدينية، الشكر والتقدير للدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، بسبب رأيه عن عدم حرمانية فوائد البنوك.

وذكر الجندي، أن عطية ضرب مثلًا رائعًا لكل من ينتقدوا دار الإفتاء المصرية بعدما ذكر المفتي الدكتور شوقي علام بأن فوائد البنوك حلال، «مبروك عطية قال للمنتقدين حضراتكم بتقعدوا إيدكم على خدكم منتظرين المفتي يطلع يقولكم رمضان يوم كام، ووقتها كله بيصوم، ويقولكم العيد يوم إيه وبعدين كلكم تفطروا، لما قال أموال البنوك ليست ربا تنتقدوه ليه؟».

مبروك عطية حصل على ليسانس في كلية الشريعة والقانون

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن مبروك عطية حصل على ليسانس في كلية الشريعة والقانون، «ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويبارك فيه، عنده العزيمة والإصرار والمثابرة على تحصيل العلم، مع أنه أستاذ ورئيس قسم وعميد كلية في اللغة العربية لكنه أصر على أن يحصل على ليسانس الشريعة، وشغال دلوقتي بيحضر للدراسات العليا في الشريعة، وكل تصريحاته موزونة، ربنا سبحانه وتعالى يديله الصحة، ويعينه ويقدره أنه يقول كلام طيب في صالح الأمة وهو ده اللي عمله في ملف فوائد البنوك».

مهاجمي دار الإفتاء بسبب فوائد البنوك يظنون أنفسهم أئمة

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من يهاجمون دار الإفتاء المصرية بسبب الفتوى بأن فوائد البنوك حلال ولا شيء فيها يظنون أنفسهم أنهم أئمة، «خشوا على السوشيال ميديا، شوفوا أشكالهم عمالة إزاي، كل واحد فاكر نفسه إمام، اصبروا وتهملوا على روحكم شوية، إيه الطريقة العجيبة دي».