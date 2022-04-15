راتب بعضها يصل 7 آلاف.. وظائف مطلوبة للذكور والإناث من «الشباب والرياضة»

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن حاجة بعض الجهات والشركات لوظائف شاغرة، شرط توافر مجموعة من الشروط في المتقدمين لفرص العمل بعضها داخل معمل تحاليل وأخرى شركة مستحضرات تجميل وغيرها.

ووفقا لوزارة الشباب والرياضة، فجاءت تفاصيل لـ وظائف المطلوبة كالتالي:

وظائف للعمل في معامل الشمس

تطلب للتعيين وظائف مديرين كيميائيين، كيميائين فروع، مندوبين تسويق طبي، مسؤول توظيف، مدير حركة نقل، مشرف مناديب توصيل، مدير إداري، ومشرف صيانة.

ونوهت معامل الشمس بشروط للحصول على الوظائف ومنها أن يكون حاصل المتقدم على بكالوريوس علوم / زراعة / بيطري لوظائف الكيميائيين، خبرة 3-5 سنوات للمديرين و المشرفين، لا يشترط خبرة ل مندوبين التسويق - كيميائيين الفروع، الحد الاقصى للسن 35 سنة، ذكور وإناث.

وتضمنت مميزات الوظائف أن الراتب حسب كل وظيفة، ساعات العمل حسب كل وظيفة، يوم إجازة أسبوعيا، للتقدم للوظيفة يرجى ملء والاستمارة والاستعلام (واتساب فقط): 1143968804 .

وظائف شركة ماكرو جروب

وتضمن الوظائف المطلوبة من قبل الشباب والرياضة وظائف داخل شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبي تطلب للتعيين في وظيفة عامل إنتاج تعبئة و تغليف للعمل في مدينة بدر.

واشترطت الشركة في المتقدمين للوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل متوسط، السن من 18 إلى 25 سنة، ذكور وإناث، بمميزات منها الحصول على راتب مجزي، من 8 إلى 5 و خلال رمضان من 8 الي 2، يوم إجازة أسبوعيا، وجبة + مواصلات للشرقية، للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة .

وظائف شركة كرتونة

وأخيرا نوهت الشباب والرياضة عن حاجة شركة كرتونة لتكنولوجيا المعلومات للتعيين لديها كل من مندوب مبيعات لتجار التجزئة، مندوب مبيعات لتجار الجملة، على أن تكون أماكن العمل داخل القاهرة - الجيزة - قليوب - القليوبية - المنصورة - الإسكندرية.

وتضمنت شروط الشركة للعمل بها والحصول على الوظيفة أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ - فوق متوسط - متوسط، خبرة من 0 -3 سنوات، حد أقصى للسن 35 سنة، ذكور وإناث، يفضل من لديه دراجة نارية.

وذكرت الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن عدد من المميزات والحقوق ومنها الرواتب تصل إلى 7000 جنيه، يوم إجازة أسبوعيا، بدلات موصلات، تأمين طبي واجتماعي، للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة.