4 وظائف مطلوبة في البنوك منها التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي

كشف كل من البنك التجاري الدولي، البنك المصري الخليجي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، عن حاجة كل منهما لشغل وظائف للعمل داخل تلك المؤسسات المالية والمصرفية، شرط توافر مجموعة المؤهلات في المتقدمين للوظائف وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

وفقا لما هو أعلنه البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت فإنه في حاجة لوظيفة محلل إعادة التأهيل بشروط هي:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى من 1-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

- معرفة الائتمان ومهارات التصديق.

- تغيير مهارات الإدارة.مهارات قوية في التفاوض والتأثير.

- القدرة على تحليل وتفسير كميات كبيرة من البيانات واتخاذ القرارات.

- حضور قوي وقدرة على العمل مع الأشخاص عبر الوظائف على جميع المستويات.

وظائف EGBANK

ومن خلال الموقع الرسمي للبنك المصري الخليجي EGBANK، فإنه تم التنويه عن عدد من الوظائف تفاصيلها كالتالي:

وظيفة موظف مبيعات مباشر

وجاءت المؤهلات المطلوبة لوظيفة موظف مبيعات مباشر كالتالي:

- زيادة مبيعات المنتجات إلى الحد الأقصى للوصول إلى الأهداف المحددة من خلال فحص احتياجات العملاء.

تنفيذ خطط المبيعات التفصيلية لتحقيق أهدافه.

- التخطيط للمكالمات والزيارات اليومية لضمان تحقيق الأهداف.

- الترويج لمنتجات وخدمات EGBANK من خلال تقنيات البيع المباشر والمتقاطع لتحقيق أهداف البنك وزيادة حصته في السوق في تلك المنتجات.

وظيفة منسق مبيعات نقدية

وجاءت المؤهلات المطلوبة للحصول على ظيفة منسق مبيعات نقدية كالتالي:

- زيادة مبيعات المنتجات إلى الحد الأقصى للوصول إلى الأهداف المحددة من خلال فحص احتياجات العملاء.

- تنفيذ خطط المبيعات التفصيلية لتحقيق أهدافه.

- مالتخطيط للمكالمات والزيارات اليومية لضمان تحقيق الأهداف.

- الترويج لمنتجات وخدمات EGBANK من خلال تقنيات البيع المباشر والمتقاطع لتحقيق أهداف البنك وزيادة حصته في السوق في تلك المنتجات.

- المحافظة على علاقة قوية مع العملاء والعمل باستمرار على تحسينها، وضمان أن جودة الخدمة تفوق توقعات العملاء وتلبي احتياجات العملاء على مستوى يضمن الحفاظ على هؤلاء العملاء.

وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي

ونوه مصرف أبوظبي الإسلامي عبر « لينكد إن» عن رغبته في مصرفي شخصي بمؤهلات وشروط هي:

- (G12) 0-2 سنوات في صناعة الخدمات المالية ، سيتم أيضًا اعتبار الخريجين الجدد في درجات مستوى الدخول الأدنى.

- (G13) 2-4 سنوات ويفضل في صناعة الخدمات المالية ؛ أو صناعة ثقافة المبيعات القوية الأخرى.

- يملك مهارات بيع جيدة

- يملك القدرة على العمل ضمن فريق.

- يملك القدرة على العمل تحت الضغط

- يملك مهارات الاتصال الجيد وبناء العلاقات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.