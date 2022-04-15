وظائف خالية بمرتبات عالية من الشباب والرياضة.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن عدد من الوظائف الخالية في عدد من الشركات والمؤسسات والهيئات المختلفة، إذ أنها تحرص على توفير فرص عمل للشباب بين الحين والآخر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوف.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، في إعلانها تفاصيل الوظائف الخالية في عدد من الشركات والمؤسسات، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

وظائف الشركة الوطنية لصناعة الأنابيب الألومنيوم

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- أمين مخزن، يشترط أن يكون لديه مؤهل عالٍ أو متوسط في اللغة الإنجليزية.

2- مراقب جودة، يشترط أن يكون لديه مؤهل متوسط و متوسط في اللغة الإنجليزية.

3- عامل إنتاج، ويشترط أن يكون لديه مؤهل متوسط.

4- عامل مخزن، يشترط أن يكون لديه مؤهل متوسط.

5- فني كهرباء كونترول، يشترط أن يكون لديه مؤهل متوسط.

6 فني ميكانيكا، ويشترط أن يكون لديه مؤهل متوسط.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل: يكون في المنطقة الصناعية الرابعة والعاشر من رمضان.

- الحد الأقصى للسن: 28 عامًا لوظائف أمين مخزن ومراقب جودة وعامل إنتاج وعامل مخزن.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عامًا لوظائف فني كهرباء كونترول وفني ميكانيكا.

- تحديد موقف الجيش للذكور والتفرغ التام

الحقوق والمميزات

- الراتب يتم تحديده حسب كل وظيفة.

- تمنح الشركة للعاملين حوافز إنتاج لوظيفة مراقب جودة وعامل إنتاج.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات و3 ورديات غير ثابتة.

- عدد يوم إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة سكن للمغتربين ومواصلات.

- تمنح الشركة للعاملين، تأمينًا اجتماعيًا وطبيًا وتأمين على الحياة.

وظائف شركة القاهرة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية

كما أعلنت الشركة أيضا عن عدد من الوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- أمين مخزن، يشترط أن يكون لديه مؤهل عالٍ وخبرة من 1 إلى 3 سنوات، يقوم بتكويد والقيام بأذون الصرف والإضافة.

- مشغل ماكينة تعبئة، يكون حاصل على دبلوم صنايع قسم ميكانيكا تشغيل، أو لديه خبرة أو بدون، يقوم بتشغيل ماكينات التعبئة.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في المصنع بالعاشر من رمضان والمنطقة الصناعية الثالثة.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

- أن يكون لديه موقف محدد من التجنيد.

- يفضل قرب السكن من العاشر من رمضان.

المميزات والحقوق

- يتم تحديد الراتب حسب الخبرة و كل وظيفة بالإضافة إلى حافز انتاج كل 3 شهور.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- عدد يوم إجازة في الأسبوع.

- توافر مواصلات للعاشر و بلبيس و أبو حماد.

- توفر الشركة سكن للمغتربين.

- تمنح الشركة للعاملين تأمين أجتماعى وتأمين طبى خاص.

وظائف الشركه أوسكار ستورز لتجارة المواد الغذائية

كما أعلنت شركة أوسكار ستورز لتجارة المواد الغذائية عن حاجتها لعدد من الوظائف، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

1- مدير تشغيل فرع، ويشترط الخبرة.

2- كاشير، ويشترط الخبرة.

3- شيف جزار توضيب ويشترط الخبرة.

4- شيف بقالة، ويشترط الخبرة.

5- شيف تنظيف وبيع أسماك، ويشترط الخبرة.

6- بائع مخبوزات وحلوانى، ويشترط الخبرة.

7- شيف خباز و تسوية مخبوزات، شرط الخبرة.

8- شيف مطبخ أسماك، شرط الخبرة.

9 سائق برخصة مهنية ثانية أو ثالثة شرط الخبرة.

10 منسق بالأقسام المختلفة.

11- مراقب أمن.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في التجمع الخامس والشيخ زايد والمعادى.

- أن يكون لديه مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالٍ وبدون مؤهل.

- أن يجيد الكتابة و القراءة.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 45 لكل الوظائف عدا بائع مخبوزات وحلوانى منسق بالأقسام المختلفة.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما لبائع مخبوزات وحلوانى.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما بوظيفة منسق بالأقسام المختلفة.

- موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- المرتب على حسب الخبرة + حوافز بعد مرور عام.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- مواصلات ـو بدل مواصلات.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- حافز على مبيعات الفرع.

- فرص للترقي.