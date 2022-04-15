«التعليم» تعلن تفاصيل وظائف مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية

كشفت وزارة التربية والتعليم الفني، عن تفاصيل الوظائف المتاحة بمدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، موضحة أن الوظائف متاحة في محافظة المنيا، والتقديم ساريًا حتى يوم 20 أبريل الجاري إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وترصد «الوطن» تفاصيل وظائف مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، فيما يلي:

تفاصيل وظائف مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية

مسئول جودة

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

-حاصل على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-خبرة بمجال الجودة.

مدير أكاديمي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.

مسئول شئون عاملين

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- خبرة بمجال شئون العاملين.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

أخصائي اجتماعي

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات التواصل.

أخصائي نفسي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

مسئول ماليات

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

مسئول مخازن

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

مسئول تقييم

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التقييم.

- إجادة مهارات التواصل.

مسئول شئون طلاب

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- خبرة بمجال شئون الطلاب.

أخصائي تطوير تكنولوجي

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التطوير التكنولوجي.

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

معلم لغة عربية

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم زعرض المعلومات.

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

معلم لغة إنجليزية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم رياضيات

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

معلم علوم وفيزياء

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم حاسب آلي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

معلم تربية رياضية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.