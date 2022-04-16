مسلسل العائدون الحلقة 14.. داعش يتحرى عن ميدو عادل

أبدى سياف، «أحمد الأحمد» والي تنظيم داعش الإرهابي، في مسلسل العائدون الحلقة 14، موافقته على انضمام ميدو عادل، للتنظيم، من خلال وجوده في المركز الإعلامي، لتكون مهامه خاصة بتصوير وإخراج العمليات الإرهابية التي يرتكبونها، وبثها عبر الإنترنت.

ووجَّه سياف، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 14، بتنظيم تحريات أمنية حول علاء «ميدو عادل» مع اتباع حركاته وتفتيش منزله أكثر من مرة، قبل وجوده داخل التنظيم، والتأكد من مصداقيته بشكلٍ كامل، وحتى لا يكون عنصراً تابعًا لإحدى الأجهزة الأمنية التابعة لدولة ما، كما جرى مع «حسين» محمد فراج.

وتأكد سياف، خلال مسلسل العائدون الحلقة 14، من مصداقية ميدو عادل، ووجَّه باصطحابه إلى إحدى النقاط المركزية على حدود الدولة الموجود فيها، ومنها ليتحرك إلى مركز تنظيم داعش الإرهابي وبشكلٍ رسمي.

أحداث العائدون

في المقابل، وخلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 14، كان أمير كرارة وأمينة خليل، قد انتها من تجهيز ميدو عادل بشكل نهائي، والتأكد من مدى جاهزيته بعد وضعه في أكثر من اختباره والتعامل معه بطريقة آمنة.

تقاير الأزهر

ومنح أمير كرارة «فلاشة» مزودة بأحاديث وتقارير صادرة من الأزهر الشريف ودار الافتاء، تُكذب فيها عقائد تنظيم داعش الإرهابي، تحسباً لأي محاولة يقوم بها التنظيم للسيطرة على فكرة «علاء» في أي وقت، إذ تكون درعا واقيًا من تلك العقيدة الفاسدة.