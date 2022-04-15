مسلسل العائدون الحلقة 13.. «علاء» ينفذ خطة «عمر» وينجح في أول مهمة له

استطاع مسلسل العائدون، أن يحقق نجاحًا كبيرًا، خلال عرض أولى حلقاته، في السباق الرمضاني لهذا العام، كما تصاعدت أحداثه بشكل كبير وسريع، ذلك بالتزامن مع ظهور شخصيات جديدة، وخيوط درامية مختلفة في كل حلقة تقريبًا، إذ يتصدر هذا العمل الدرامي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كل يوم من قبل الجمهور، لرغبتهم في التعرف على المزيد من أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13.

تعرف على أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13

وشهد مسلسل العائدون الحلقة 13، تطورًا كبيرًا في الأحداث، إذ ظهر «علاء»، وهو الشخصية التي يجسدها الفنان ميدو عادل، وهو يتذكر الحديث الذي قاله «عمر»، له حتى يتمكن من الانضمام لتنظيم داعش الارهابي، حتى يستطيع أن يكسب ثقتهم.

ثم يظهر الفنان محمود البزاوي، في مشهد يجمعه بميدو عادل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13، ويقنعه بالقضية التي يدافع عنها، ويحاول أن يقوي من عزيمته، ويخبره بعدم التأثير على زملائه في القناة التي يعمل بها.

ميدو عادل ينجح في أول مهمة له خلال مسلسل العائدون الحلقة 13

كما تمكن الفنان ميدو عادل، من النجاح في مهمته الأولى التي كلفه بها أمير كرارة، وهي خداع الرجال التابعين لهاني رمزي، وتوصيل الساعة التي حصل عليها للشخص المطلوب، وذلك ضمن أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13.

ويشارك في تقديم مسلسل العائدون، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغني، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.