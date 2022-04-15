قبل «العائدون».. أمينة خليل ومحمد ممدوح ثنائي «النجاحات الجماهيرية»

قدم الفن المصري عددًا من الثنائيات التي تمكنت من تحقيق النجاح سويًا، سواء كانت في مجال السينما أو التليفزيون، بداية من نور الشريف وماجدة زكي، وعادل إمام ويسرا، أنور وجدي وليلى مراد، وصولًا بـ أمينة خليل، ومحمد ممدوح، اللذين تعاونا مع بعضهما البعض في عدد من الأعمال الفنية المختلفة، التي حققت جاحًا كبيرًا، وتفاعل معها الجمهور أيضًا، والتي كان آخرها هو مسلسل العائدون، إذ ظهر النجم محمد ممدوح، كـ ضيف شرف، يعمل لصالح الأجهزة الأمنية في مصر، ويتعاون مع أمينة خليل، ضمن أحداث المسلسل.

«جراند أوتيل»

ولم يكن مسلسل العائدون، هو التعاون الأول بين أمينة خليل، ومحمد ممدوح، إذ اجتمعا في عدد من الأعمال الفنية المختلفة، والتي كانت أبرزها هو مسلسل «جراند أوتيل»، الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2016، إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف تامر حبيب.

وتدور أحداث مسلسل «جراند أوتيل»، في الخمسينات من القرن الماضي، حول شخصية «علي»، الذي يبدأ في البحث وراء سبب اختفاء شقيقته المريب، التي كانت تعمل خادمة في أحد الفنادق الكبرى بأسوان.

«لا تطفئ الشمس»

تعاون الثنائي محمد ممدوح، وأمينة خليل، سويًا مرة أخرى، خلال مسلسل «لا تطفئ الشمس»، الذ عُرض في عام 2017، إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف إحسان عبد القدوس.

وكانت قصة مسلسل «لا تطفئ الشمس»، تدور حول عائلة مكونة من أم أرملة، وابنين، وثلاث بنات، ينتقلون إلى منزل جديد بعد وفاة والدهم بمدة قصيرة، لتتوالى أحداث المسلسل بعد ذلك.

«قابيل»

حقق الثنائي محمد ممدوح، وأمينة خليل نجاحًا كبيرًا، خلال مسلسل «قابيل»، عام 2019، الذي يدور حول جريمة خطف فتاة، ويحاول أحد محققي الشرطة اللذين تسلموا القضية الوصول إلى مكانها، وتحديد هوية الخاطف، وكان هذا العمل الدرامي من تأليف مصطفى صقر، وإخراج كريم الشناوي.

«خلي بالك من زيزي»

ومن خلال تعاونهم في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، استطاع محمد ممدوح، وأمينة خليل، أن يحققوا نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا بين الجماهير، إذ أشاد عدد كبير من الجمهور بأدائهم المتميز في هذا المسلسل، الذي تم عرضه في عام 2021، إخراج كريم الشناوي، وتأليف كلًا من: مريم نعوم، منى الشيمي، مجدي أمين.

فيلم «الخلية»

وبجانب الدراما، فتعاون كل من محمد ممدوح، وأمنية خليل، في عمل سينمائي وهو فيلم «الخلية»، الذي تم عرضه في عام 2017، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

وتدور قصة فيلم «الخلية»، حول استشهاد ضابط العمليات الخاصة «عمرو»، نتيجة انفجار قنبلة بجانبه، ليقرر صديقه «سيف»، الانتقام له، لتتوالى أحداث الفيلم بعد ذلك.