عاجل.. نجل مبروك عطية يكشف الحالة الصحية لوالده: نسألكم الدعاء

كشف الدكتور حازم مبروك عطية، نجل الداعية الدكتور مبروك عطيه، تفاصيل حالته الصحية، بعد أن أعلن والده تعرضه لوعكة صحية، قائلا: إن «والده بخير وما تعرض له من وعكة كانت بسبب الإجهاد، ولم تستدع حالته الذهاب للمستشفى».

وطمأن نجل الدكتور مبروك عطية جمهوره في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الدكتور مبروك صحته بخير الحمد لله، وما أصابه من وعكة صحية كانت ناتجة عن الإجهاد وصحته في تحسن نسألكم الدعاء».

مبروك عطية: مركب دعامات في القلب دعواتكم

كان الدكتور مبروك عطية، أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تعرض لأزمة صحية اليوم، وطلب من أحد بجواره أنه يوجهه تجاه القبلة، قائلا: «المهم دلوقتي وشي يبقى ناحية القبلة أصلي العشاء، اسأل حضراتكم الدعاء، إجهاد غير عادي، أنا مركب دعامات في القلب، ربنا يسترها ويعديها على خير، واسألكم خالص الدعاء».