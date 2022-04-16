حياة كريمة تسدد ديون 20 أسرة.. ومذيع البرنامج يقدم مبلغا ماليا لسيدة

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، كانت كاميرات برنامج حياة كريمة، تجوب الشوارع بحثا عن مستحقي الدعم في تلك الأجواء الحارة، إلى أن وصلوا لسيدة تجمع الكراتين والعبوات الفارغة من الشارع.

السيدة: بجمع الكراتين وعلب المشروبات من الشوارع

سألها الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج حياة كريمة المذاع على فضائية «DMC»، عن عملها فأجابت: «بجمع الكراتين وعلب المشروبات من الشوارع، عشان أقدر أصرف على أولادي، وزوجي بيشتغل خفير في حضانة، وعايشين 7 أفراد في غرفة واحدة هناك، وبشتغل بدل ما أمد ايدي عشان لو جوزي ساب الشغل هنقعد في الشارع، بس ربنا فرجه قريب».

مقدم البرنامج يقدم مبلغ بسيط للسيدة

قدم برنامج حياة كريمة للسيدة مبلغًا ماليًا بسيطًا، وعبوة تحتوي على بعض المواد الغذائية، فاستقبلتهما بالبكاء والدعاء له بكل جميل وكلمات الحمد لله والشكر لم تفارق لسانها.

واستمرارا لجهودها الإنسانية تستكمل مبادرة حياة كريمة مسيرة دعمها للأسر الأكثر احتياجا في القرى والنجوع بمختلف المحافظات المصرية، تكفلت المبادرة الرئاسية بسداد ديون 20 أسرة لإحدى الصيدليات، بالإضافة لتوفير مبلغ شهري يضمن لهم العلاج المجاني، من خلال برنامج حياة كريمة الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، المذاع على فضائية «DMC».

وقال الصيدلي، في حديثه لبرنامج حياة كريمة، إن هناك العديد من الأسر التي تصرف علاجا شهريا غير قادرين على سداد تكلفته، ويدفعون جزء من ثمن العلاج على أقساط، «الحال أقل من المتوسط، وفي ناس كتير عندها أمراض مزمنة، وطبيعي لما يحتاجوا حاجة نوفرها لهم، ولما أساعد حد هلاقي اللى يساعدني وكلنا هنسدد احتياجات بعض، وأكيد ربنا سخر لنا الموقف ده عشان نساعد غيرنا، وعندنا ما يقرب من 20 أسرة محتاجين وديونهم وصلت لـ13 ألف جنيه».