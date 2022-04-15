 «حياة كريمة» تسدد ديون 20 أسرة لصيدلية وتتكفل بعلاجهم الشهري

استمرارا لجهودها الإنسانية تستكمل مبادرة حياة كريمة مسيرة دعمها للأسر الأكثر احتياجا في القرى والنجوع بمختلف المحافظات المصرية، تكفلت المبادرة الرئاسية بسداد ديون 20 أسرة لإحدى الصيدليات، بالإضافة لتوفير مبلغ شهري يضمن لهم العلاج المجاني، من خلال برنامج حياة كريمة الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، المذاع على فضائية «DMC».

«حياة كريمة» يكفل علاج 20 أسرة

وقال الصيدلي، في حديثه لبرنامج حياة كريمة، إن هناك العديد من الأسر التي تصرف علاجا شهريا غير قادرين على سداد تكلفته، ويدفعون جزءا من ثمن العلاج على أقساط، «الحال أقل من المتوسط، وفي ناس كتير عندها أمراض مزمنة، وطبيعي لما يحتاجوا حاجة نوفرها لهم، ولما أساعد حد هلاقي اللى يساعدني وكلنا هنسدد احتياجات بعض، وأكيد ربنا سخر لنا الموقف ده عشان نساعد غيرنا، وعندنا ما يقرب من 20 أسرة محتاجين وديونهم وصلت لـ13 ألف جنيه».

فرحة الأهالي بتكفل حياة كريمة بديونهم

واتصل برنامج حياة كريمة ببعض المرضى المديونين للصيدلية، وأخبرهم بسداد ديونهم وتوفير مبلغ شهري يكفي علاجهم المستمر، وأشاد المرضى بدور مبادرة حياة كريمة وبسدادها ديونهم المستحقة نظير تلقيهم العلاج.

وأهدى برنامج حياة كريمة ميدالية أبطال حياة كريمة للصيدلي تشجيعا له على دوره المجتمعي الكبير في رفع العبء عن الأسر المصرية والتخفيف عليهم في ظروف الحياة.