حياة كريمة: حصر المصانع المتعثرة بالمنيا وحلول لعودة العمل والإنتاج

أعلن شباب مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، عن إجراء حصر ومتابعة للمصانع المتعثرة داخل مناطق المطاهرة والصناعية «ب» في مدينة المنيا الجديدة والحرفيين، لمعرفة أسباب التوقف عن العمل، ووضع الحلول المناسبة وتقديم الدعم الممكن لعودة العمل والانتاج.

«أبدأ» مبادرة لمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة

وتأتي تلك الجولات ضمن المبادرة التي أطلقتها «حياة كريمة» بعنوان «ابدأ» في محاولة من المؤسسة لمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة للعودة من جديد للعمل والإنتاج، وتشغيل الماكينات المتوقفة، بما يعني بالضرورة زيادة فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة، وانتعاش الإقتصاد المصري.

المساعدة في التراخيص وتقديم تمويل

أجرى فريق من شباب «حياة كريمة»، جولة داخل مصانع متعثرة في المنيا، بحضور الدكتورة أسماء عبدالقادر منسق مساعد المؤسسة بالمحافظة، ومن المقرر مواصلة إجراء سلسلة من الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة للتعرف علي جميع المصانع المتعثرة والعمل علي عودة الإنتاج، حيث سيتمثل الدعم والخدمات المقدمة للمصانع في المساعدة علي التراخيص وتقديم تمويل ودعم بخطوط إنتاج متطورة وغيرها من سبل الدعم الممكنة والمتاحة.

وكشفت الجولات التي أجراها شباب المؤسسة في محافظة المنيا، بالمناطق الثلاث «المطاهرة-الصناعية ب- الحرفيين»، أن هناك العشرات من المصانع متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة، ويتحرك شباب المؤسسة كخلية نحل لحصر تلك الأسباب، حتي يتمكن القائمين على مبادرة «أبدأ» في تحديد التدخلات المناسبة وتقديم الدعم اللازم لعودة الحياة وتشغيل جميع الماكينات التي تعطلت داخل المناطق الصناعية بعد تعثر عدد من المصانع، مما سيحقق انتعاشة اقتصادية وتجارية لعروس الصعيد.