برغم حاجتها وفقرها أطعمت طفلين في الشارع و«حياة كريمة» كفلت أسرتها

مع دقة ساعة الثانية عشرة ظهرًا في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، كانت كاميرات برنامج حياة كريمة تجوب الشوارع بحثًا عن مستحقي الدعم في تلك الأجواء الحارة، إلى أن وصلوا لسيدة تجمع الكراتين والعبوات الفارغة من الشارع.

وسألها الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج حياة كريمة المذاع على فضائية «DMC»، عن عملها فأجابت: «بجمع الكراتين وعلب المشروبات من الشوارع عشان أقدر أصرف على أولادي، وزوجي بيشتغل خفير في حضانة، وعايشين 7 أفراد في غرفة واحدة هناك، وبشتغل بدل ما أمد ايدي عشان لو جوزي ساب الشغل هنقعد في الشارع، بس ربنا فرجه قريب».

دعم مالي لسيدة بسيطة من مبادرة حياة كريمة

وقدم برنامج حياة كريمة للسيدة مبلغًا ماليًا بسيطًا، وعبوة تحتوي على بعض المواد الغذائية، فاستقبلتهما بالبكاء والدعاء له بكل جميل وكلمات الحمد لله والشكر لم تفارق لسانها.

وبعد مرور 20 دقيقة اقترب من السيدة وهي تفترش أحد الأرصفة، طفلان من فريق عمل حياة كريمة تبدو عليهما مظاهر التعب والشقاء وكأنهما من بائعى المناديل، ودار بينهما نقاشًا حول عدم قدرتهما على الحصول على وجبة الإفطار لعدم وجود مال لديهما، وسمعت السيدة بقصتهما فتدخلت على الفور، وأخرجت من المال الذي حصلت عليه من حياة كريمة منذ قليل وأعطتهما بل وفتحت عبوة المواد الغذائية لهما يختارا ما يحلو لهما منها، لتحقق قوله تعالى: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ».

«حياة كريمة» تتكفل بمصروفات علاج وتعليم أبناء «بائعة كراتين»

وسألها مقدم البرنامج عن سبب إخراجها المال للأطفال بالرغم من حاجتها «ربنا هيعوضني في عيالي وصحتي وتخيلتهم عيالي ومحتاجين فقلت لازم أساعدهم، وبطلب من ربنا الستر والرضا، وكل واحد بيحلم على قده».

وقدم برنامج حياة كريمة للسيدة مبلغًا من المال يكفل علاج ابنتها المريضة ومصروفات تعليم نجلها، بالإضافة لميدالية أبطال حياة كريمة، وتابعت وسط دموعها «الحمد لله ربنا راضي عليا ومش عاوزة حاجة من الدنيا».