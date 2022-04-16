مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 رمضان في محافظات مصر

أيام قليلة ويحل العشر الآواخر من شهر رمضان، إذ أننا اليوم في منتصف الشهر الكريم، وفي هذا الوقت، تزداد العبادات والتقرب إلى الله بشكل كبير، ومن ضمن العبادات تأدية الصلاة في مواعيدها، ويبحث المسلمون بشكلٍ دائم ومستمر، عن مواقيت الصلاة في مصر، حرصًا منهم على التقرب إلى الله وتأدية الفريضة.

وفيما يلي تقدم «الوطن»، مواقيت الصلاة في مصر ومواعيدها في كل المحافظات، اليوم السبت الموافق 16 أبريل والموافق 15 من رمضان، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفيما يلي، نستعرض مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: الساعة 03:55

- أذان الظهر: الساعة 11:54

- أذان العصر: الساعة 03:29

- أذان المغرب: الساعة 06:22

- أذان العشاء: الساعة 07:42

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: الساعة 03:54

- أذان الظهر: الساعة 11:56

- أذان العصر: الساعة 03:32

- أذان المغرب: الساعة 06:25

- أذان العشاء: الساعة 07:47

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 03:59

- أذان الظهر: الساعة 12:00

- أذان العصر: الساعة 03:36

- أذان المغرب: الساعة 06:29

- أذان العشاء: الساعة 07:52

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 04:02

- أذان الظهر: الساعة 11:55

- أذان العصر: الساعة 03:27

- أذان المغرب: الساعة 06:20

- أذان العشاء: الساعة 07:39

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: الساعة 03:59

- أذان الظهر: عند الساعة 11:51

- أذان العصر: الساعة 03:22

- أذان المغرب: الساعة 06:16

- أذان العشاء: الساعة 07:34

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض فيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: الساعة 04:39

- أذان الظهر: الساعة 12:22

- أذان العصر: الساعة 03:50

- أذان المغرب: الساعة 06:44

- أذان العشاء: الساعة 08:44

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: الساعة 04:40

- أذان الظهر: الساعة 12:23

- أذان العصر: الساعة 03:51

- أذان المغرب: الساعة 06:44

- أذان العشاء: الساعة 08:14