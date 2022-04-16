أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت 16-4-2022

يبحث الناس بشكل دائم، عن مختلف الأسعار ويزداد البحث بشكل كبير خلال شهر رمضان، وتهتم ربات المنازل بمختلف السلع والأغذية، ومن ضمن ما يجري البحث عنه، أسعار الفاكهة، ونظرا لأنها عنصر أساسي على مائدة الإفطار والسحور، إذ تحتوي على فيتامينات هامة لجهاز المناعة ومليئة بالمياه اللازمة للجسم.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم السبت الموافق 16 أبريل، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت، استقرارا في الأسعار منذ بداية الأسبوع الجاري، لتسجل أسعار الأصناف المختلفة للكيلو جرام، الآتي:

- سجل سعر الكيلو الواحد من الموز نحو 12 جنيها للكيلو الواحد.

- وسجل سعر الكيلو الواحد من الفراولة نحو 10 جنيهات.

- وبلغ سعر كيلو الكنتالوب نحو 10 جنيهات.

- وسجل سعر كيلو الخوخ اليوم نحو 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- ووصل متوسط سعر البرتقال إلى نحو 5 جنيهات.

- كما جاء سعر اليوسفي ليسجل إلى 12 جنيها.

- ووصل سعر الجوافة إلى 9 جنيهات.

- وسجل سعر الكيلو من التفاح الأمريكاني ما بين 27 إلى 40 جنيهًا، وتراوح التفاح اللبناني والسوري ما بين 23 إلى 25 جنيهًا، والبلدي وصل إلى 17 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور كما يلي:

- تراوح سعر المانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- وتراوح سعر الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- فيما وصل سعر الكنتالوب لقيمة تتراوح بين 4 و8 جنيهات.

- وتراوح سعر الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

- وجاء سعر الأناناس ليصل لقيمة 35 جنيها.

- وبالنسبة لسعر البطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلوات جاءت بسعر يتراوح بين 16 و60 جنيها.

-وجاء سعر البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات، بينما أبو سرة بين 2 و7 جنيهات.

- فيما وصل سعر كيلو اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

- بينما وصل سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو من التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيها، والجولدن ما بين 16 إلى 20 جنيهًا، السوري اللبناني بين 12و18 جنيها.