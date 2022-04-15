أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 15-4-2022

أسعار الفاكهة والخضروات من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين وخصوصا الصائمين خلال تلك الفترة، وخصوصا في شهر رمضان الكريم، نظرا لكونهم عنصر أساسي على مائدة الإفطار والسحور، إذ أنهم يعوضون الجسم عن ما يفقده من فيتامينات خلال ساعا الصيام، والتي تكمن ضروريتها في تقوية جهاز المناعة لمواجهة الأمراض.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم وتوفير ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة نفس الأسعار منذ بداية الأسبوع الجاري، لتسجل أسعار الأصناف المختلفة للكيلو جرام، الآتي:

- جاء سعر الموز ليسجل نحو 12 جنيها للكيلو الواحد.

- وسجل سعر كيلو الكنتالوب سعر 10 جنيهات.

- وجاء سعر كيلو الخوخ ليسجل قيمة 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- فيما وصل متوسط سعر البرتقال إلى 5 جنيهات.

- بينما جاء سعر اليوسفي ليسجل إلى 12 جنيها.

- كما جاء سعر الفراولة ليسجل 10 جنيهات.

- وبالنسبة لسعر الجوافة وصل إلى 9 جنيهات.

- واختلفت أنواع التفاح في السوق المحلي، ليسجل سعر الكيلو الأمريكاني ما بين 27 إلى 40 جنيهًا، بينما اللبناني والسوري ما بين 23 إلى 25 جنيهًا، والبلدي بنحو 17 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور كالتالي:

- وصل سعر المانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- وبلغ سعر الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- فيما وصل سعر الكنتالوب لقيمة تتراوح بين 4 و8 جنيهات.

- وعن سعر الفراولة تراوح بين 5 و7 جنيهات.

- وجاء سعر الأناناس ليصل لقيمة 35 جنيها.

- وبالنسبة لسعر البطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلوات جاءت بسعر يتراوح بين 16 و60 جنيها.

-وجاء سعر البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات، بينما أبو سرة بين 2 و 7 جنيهات.

- فيما وصل سعر كيلو اليوسفي بين 4 و 7 جنيهات.

- بينما وصل سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر التفاح الأمريكي الإيطالي وصل لقيمة تراوحت بين 19 و23 جنيها، والجولدن ما بين 16 إلى 20 جنيهًا، السوري اللبناني بين 12و18 جنيها.