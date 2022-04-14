أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الخميس 14-4-2022

استقرت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، لتحتفظ بنفس قيمتها السعرية منذ بداية الأسبوع دون أي تغيير، وبحسب عدد من التجار، فأن هذا بسبب توافر المعروض والأصناف المختلفة المعروضة في السوق.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن»، في إطار الأخبار الخدمية التي تنتشر عبر البوابة على مدار اليوم، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، فضلا عن سعرها في سواق العبور في السطور التالية:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

حافظت أسعار الفاكهة في السوق المحلي، نفس الأسعار منذ بداية الأسبوع الجاري، لتسجل أسعار الأصناف المختلفة للكيلو جرام، الآتي:

- وتنوعت أنواع التفاح في السوق المحلي، فجاء سعر الأمريكاني ما بين 27 إلى 40 جنيهًا، بينما اللبناني والسوري ما بين 23 إلى 25 جنيهًا، والبلدي بنحو 17 جنيهًا للكيلو الواحد.

- متوسط سعر البرتقال 5 جنيهات.

- اليوسفي إلى 12 جنيها.

- الفراولة ليسجل 10 جنيهات.

- الجوافة 9 جنيهات.

- الموز نحو 12 جنيها للكيلو الواحد.

- الكنتالوب بسعر 10 جنيهات.

- الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، فقد جاءت أسعار الفاكهة للكيلو جرام، الآتي:

- بينما وصل سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيها، والجولدن ما بين 16 إلى 20 جنيهًا، السوري اللبناني بين 12و18 جنيها.

- بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلوات بسعر يتراوح بين 16 و60 جنيها.

- البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات، بينما أبو سرة بين 2 و 7 جنيهات.

- كيلو اليوسفي بين 4 و 7 جنيهات.

- الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- كيلو الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

- الأناناس 35 جنيها.