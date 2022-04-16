سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16-4-2022 في محلات الصاغة

مع قرب قدوم عيد الفطر تكثر الخطوبات وحفلات الزفاف، ما ينعكس على شراء الذهب والاهتمام بالمعدن النفيس، لذا يبحث الكثيرين بكثرة في تلك الأوقات، خاصة عن أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، عبر محركات البحث المختلفة، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21.

واهتمامًا بما يبحث عنه الكثير من الأشخاص والمتابعون والقراء بشكل يومي، ويكثر بصفة خاصة خلال تلك الفترة وهذه الأيام، توضح بوابة «الوطن»، من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 16 أبريل من 2022 الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1.149 إلى 1.155 جنيه في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-4-2022 إلى 1005 وصولا إلى 1011 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 861 إلى 867 جنيهًا في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 8.040 و8.088 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

اختلفت أسعار الذهب في أسواق المال العالمية بشكل ملحوظ، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 15 أبريل نحو 878.45 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ47.63 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت نحو 1.025 جنيه، بما يعادل 55.57 دولار، وسجلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال اليوم السبت إلى نحو 8,199 جنيه، بما يعادل 444.59 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت إلى نحو 1.171 جنيه، بما يعادل 63.51 دولار.