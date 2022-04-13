سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 13-4-2022 في محلات الصاغة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، إذ يستغل الكثير من المواطنين تلك المناسبة لإقامة المناسبات الخاصة بهم من حفلات الخطوبة والزواج، ما يجعلهم يبحثون بشكل يومي ودائم خلال هذه الفترة عن أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وبشكل خاص سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية.

وحرصا من «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح في هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة نحو 1,166 إلى 1,173 جنيه في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 13-4-2022 بين 1020 و1026 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 874 إلى 879 جنيهًا في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم، فتراوحت قيمته بين 8,160 و8,208 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب في أسواق المال العالمية بشكل ملحوظ، إذ سجل سعر المعدن الأصفر في بداية معاملات اليوم الأربعاء، داخل الأسواق العالمية، ما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 13 أبريل نحو 879.15 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ47.50 دولار.

- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1.026 جنيه، بما يعادل 55.42 دولار.

- ووصلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال إلى نحو 8,205 جنيه، بما يعادل 443.37 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.172 جنيه، بما يعادل 63.34 دولار.