سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14-4-2022 في محلات الصاغة

يتابع الكثيرون بشكل يومي أسعار الذهب وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21، خاصة في ظل الاضطراب الواضح في الأسعار الموجود بالسوق العالمي نتيجة لحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن أننا مقبلين على موسم عيد الفطر المبارك، حيث تزداد فيه الأفراح والمناسبات السعيدة.

ويقدم موقع بوابة «الوطن» للمقبلين على الزواج والراغبين في معرفة أسعار الذهب بشكل لحظي، ونعرض في التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر شيوعًا في المحافظات الإقليمية فضلا عن باقي الأعيرة مثل عيار 24 و18 والجنيه الذهب في السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة نحو 1,159 إلى 1,166 جنيها في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14-4-2022 بين 1014 و1020 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 869 إلى 874 جنيهًا في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم، فتراوحت قيمته بين 8,112 و8,160 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب في أسواق المال العالمية بشكل ملحوظ، إذ سجل سعر المعدن الأصفر في بداية معاملات اليوم الخميس، داخل الأسواق العالمية، ما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 14 أبريل نحو 879.15 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ47.50 دولار.

- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1.022 جنيها، بما يعادل 55.53 دولار.

- ووصلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال إلى نحو 8,177 جنيهات، بما يعادل 444.25 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.168 جنيها، بما يعادل 63.46 دولار.