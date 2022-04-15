سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15-4-2022 في محلات الصاغة

اقترب موسم المناسبات وتنظيم حفلات الخطوبة والزواج، والذي يتزامن دائما مع عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، ما يجعل الكثيرين منهم يحرصون على البحث عن أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية عبر محركات البحث المختلفة، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره العيار الأكثر تداولا في مصر.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل من 2022 الجاري، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل قيمة نحو 1,149 إلى 1,155 جنيها في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15-4-2022 بين 1005 و1011 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 861 إلى 867 جنيهًا في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم، فتراوحت قيمته بين 8,040 و8,088 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب في أسواق المال العالمية بشكل ملحوظ، إذ سجل سعر المعدن الأصفر في بداية معاملات اليوم الجمعة، داخل الأسواق العالمية، ما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 15 أبريل نحو 878.45 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ47.63 دولار.

- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1.025 جنيها، بما يعادل 55.57 دولار.

- ووصلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال إلى نحو 8,199 جنيها، بما يعادل 444.59 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.171 جنيها، بما يعادل 63.51 دولار.