أسامة الأزهري: الله لا يستجيب لدعاء شخص يأكل الحرام

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن شهر رمضان هو شهر الاستجابة، فالله عز وجل يدعو عباده في القرآن الكريم للاستجابة.

3 مراحل للاستجابة للدعاء

وأضاف أسامة الأزهري، خلال تقديمه برنامج «لحظة صفا»، المذاع على «الراديو 90 90»، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جعل الاستجابة على 3 مراحل، فالمرحلة الأولى في قوله تعالى: « فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي» ثم وصف الله تعالى عباده بأنهم استجابوا لدعوته، فقال سبحانه: «الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ».

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أن المرحلة الثالثة أن الله عز وجل استجاب لدعائهم في قوله تعالى: «وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْل فَاسْتَجَبْنَا لَهُ»، مطالبا باتخاذ هذه النظرية القرآنية العجيبة للاستجابة، فالله يدعوك للاستجابة لأمره فإذا استجبت له وآمنت وصدقت استجاب لطلبك ودعاءك ولبى ما تريد.

وأوضح أن الله عز وجل، شيد بناء متكاملا يدعوك للاستجابة فاستجب لأمره فإذا استجاب لأمره استجاب لدعائك، وكان معك وشد أزرك، لافتا أن هذه المعاني أشار إليها القرآن الكريم في العديد من الآيات القرآنية.

وأفاد الدكتور أسامة الأزهري، بأن البعض يتساءل لماذا لا يستجيب الله عندما يدعوه، فالإجابة تتضمن بأن الإنسان دائم البحث عن استجابة الدعاء، فكل إنسان له شوق وشغف عظيم أن يكون مستجاب الدعاء.

الله لا يستجيب دعاء شخص يأكل الحرام

ولفت إلى أن أئمة الهدى وعلماء الشريعة بحثوا عن شروط استجابة الدعاء، فوجدوا أن الله عز وضع أسبابًا وشروطًا للاستجابة، منها أن الحق جل جلاله لا يستجيب لدعاء شخص يأكل الحرام.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: «من وصايا الصالحين لما الإنسان يروح الحرم لأول مرة ويشوف الكعبة المشرفة لديه دعوة مستجابة».