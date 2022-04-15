غائبون عن أدوار البطولة بمسلسلات رمضان 2022.. وحاضرون كضيوف شرف

بعد انتهاء عرض العشر حلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2022، والتي شهدت كثيرًا من الأحداث والصراعات والمفاجآت، نجد أن عددًا من نجوم الدراما العربية غابوا عن هذا الموسم الرمضاني، ومن أبرزهم الزعيم عادل إمام، ويوسف الشريف، ومحمد إمام، والفنان يحيى الفخراني، وياسمين عبد العزيز وغيرهم، إلا أن هناك فنانين فاجأوا جمهورهم بظهور خاص كـ«ضيوف شرف» في بعض المسلسلات.

محمد فراج

وفي سطور هذا التقرير تستعرض «الوطن» أبرز هؤلاء الغائبون عن أدوار البطولة والحاضرون كـ«ضيوف شرف»، حيث كان من بينهم «محمد فراج» الذي تصدر مشهد حرقه في مسلسل «العائدون» الحلقة 2 بطولة أمير كرارة وأمينة خليل، محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه بساعات قليلة ليسرق الأنظار في أول حلقات المسلسل حيث أشاد قطاع كبير من الجمهور بأدائه.

ورغم نجاح مشاركة «فراج» في موسم رمضان العام الماضي بمسلسلين «لعبة نيوتن» بطولة منى ذكي ومحمد ممدوح وسيد رجب، ومسلسل «ضد الكسر» بطولة نيللي كريم، إلا أنه غاب عن دور البطولة بدراما رمضان هذا العام ليحضر كضيف شرف.

محمد ممدوح

وهناك أيضًا الفنان محمد ممدوح والذي كان له ظهور خاص ومميز من خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل «العائدون» وجسد دور ضابط تابعًا للأجهزة الأمنية في مصر، التى تريد تجنيد ميدو عادل «علاء»، وأشاد متابعو المسلسل بالدور الذي تقمصه، خاصة أنه ذكرهم بدوره في فيلم «أولاد رزق».

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها الثنائي محمد ممدوح مع أمينة خليل، فقد نجحوا العام الماضي في مسلسل «خلي بالك من زيزي» الذي يناقش لأول مرة قضية المرض النفسي، كما ظهر مع الفنانة منى ذكي في دور زوجها بمسلسل «لعبة يوتين»، إلا أنه تغيب عن جمهوره هذا الموسم.

ياسمين عبد العزيز

بعد النجاح الهائل الذي حققته ياسمين عبد العزيز في مسلسلها الأخير «إللى مالوش كبير»، الذي عرض بموسم رمضان السابق مع زوجها أحمد العوضي، والتزامها منذ عام 2017 بعرض عمل درامي كل عام في رمضان، تغيبت عن دور البطولة وحضرت كضيف شرف هذا العام.

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لتظهر«ياسمين عبد العزيز» في إعلان لإحدى شركات الاتصالات «رمضان هو هو»، خطفت به أنظار الجمهور بمشاركة الفنان كريم محمود عبد العزيز التي استندت فكرته إلى حقيقة أن فرحة شهر رمضان المبارك دائمة في الماضي والحاضر.

أسماء جلال

وتشارك الفنانة أسماء جلال كضيفة شرف في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 9 مؤدية شخصية «غادة» المحامية صديقة آسر ياسين «زين» ضمن الأحداث، كما ظهرت في دور «أمجاد» في مسلسل الكبير أوي كناشطة في حقوق المرأة «فيمنست» وتزوجها حزلقوم فيما سبق.

وعلى الرغم من مشاركتها كضيفة شرف في السباق الرمضان الحالي إلا أنها قدمت شخصية رئيسية خلال ظهورها في مسلسل «خلى بالك من زيزي» مجسدة شخصية «هدى» شقيقة البطل والتي تعاني بنتها من مشكلة فرط الحركة.

ويذكر أن أسماء جلال كانت ستتواجد فى دراما رمضان من خلال المشاركة في بطولة مسلسل «لام شمسية» قبل أن تعلن الشركة المنتجة في بيان لها عن تأجيل العمل لرمضان المقبل نظرًا لضيق الوقت، ويشارك في بطولة لام شمسية كل من منى زكي، إياد نصار، أحمد رزق، وهو ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.