موعد عيد الفطر 2022 في الكويت.. 5 أيام إجازة تبدأ من 30 رمضان

بحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الماضية عن موعد عيد الفطر 2022 في الكويت، لمعرفة يوم إفطارهم وعيدهم الذي يمتلئ بالاحتفالات والطقوس المختلفة، إذ تظهر العديد من الاحتفالات والتجمعات، وتكثر الزيارات العائلية والخروجات مع الأهل والأصدقاء ابتهاجا بهذا اليوم الذي ينتظره المسلمون في كل دول العالم.

وقبل أيام من انتهاء شهر رمضان، يبدأ الناس بالبحث عن موعد عيد الفطر في كل الدول العربية، ويتم تحديد الموعد وفقا للحسابات الفلكية.

موعد عيد الفطر 2022 في الكويت

ومن المتوقع وفق الحسابات الفلكية، وكذلك وفق ديوان الخدمة المدنية في الكويت، أن يكون موعد عيد الفطر 2022 في الكويت من يوم الاثنين 2 مايو المقبل، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 مايو.

إجازة عيد الفطر 2022 في الكويت

ومن المُتوقع، وفقا لما أعلن عنه ديوان الخدمة المدنية في الكويت، أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2022 في الكويت من يوم الأحد الموافق 1 مايو الموافق 30 رمضان، وتمتد حتى الخميس 5 مايو، لتمتد بذلك إجازة عيد الفطر 2022 لمدة 5 أيام.

وينتظر المسلمون عيد الفطر الذي يعد من أهم المناسبات الدينية السعيدة التي ينتظرونها كل عام منذ بداية شهر رمضان، لتبادل التهاني والزيارات والتجمعات وقضاء أوقات سعيدة مميزة مع الأهل والأحباب.

صلاة عيد الفطر

وصلاة العيد عبارة عن ركعتين بدون أذان أو إقامة، حيث يستمر الإمام والمصلين بالتكبير قبل بدء الصلاة، وتكون الركعة الأولى تبدأ بسبع تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، وقراءة سورة من القرآن الكريم، والركعة الثانية يكون فيها خمس تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، وقراءة سورة من القرآن الكريم، بعد ذلك الركوع والسجود والتشهد، ثم يلقي الإمام خطبة العيد على المصلين.