عرض فيلم «أشباح أوروبا» بموسم عيد الفطر

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، موعد عرض فيلم «أشباح أوروبا».

ونشر الفيشاوي، البوستر الدعائي للفيلم، وعلق قائلا: «أخيرا فيلم العيد أشباح أوروبا في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي، إخراج محمد حماقي»

أبطال أشباح أوروبا

يذكر أن فيلم أشباح أوروبا، بطولة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وعباس أيو الحسن وأروى جودة وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

وتصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأفيش الدعائي لفيلم «أشباح أوروبا»، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المبارك.

وظهرت هيفاء بإطلالة جذابة على الأفيش، إذ ارتدت بالطو أصفر وانسدل الشعر الأصفر على ظهرها.

ازمات فيلم أشباح أوروبا

وتعرض فيلم أشباح أوروبا، لكثير من المشكلات التي عطلت عرضه لفترة طويلة، من بينها إلقاء القبض على منتج العمل محمد الوزيري، بعد رفع هيفاء وهبي لقضية نصب عليه.