مصرع شخصين وإصابة 6 في حادث بطريق 36 في الإسماعيلية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 7 آخرين، جراء تصادم سيارة مع دراجة نارية «توك توك» على طريق الإسماعيلية 36 قرب مركز ومدينة التل الكبير.

وتلقت الأجهزة الأمنية، مساء أمس، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع توك توك على الحدود بين مدينتي التل الكبير والصالحية أمام محطة «الغرابلة».

انتقال سيارات الإسعاف

دفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، نقلت جثث المتوفيين إلى ثلاجة مستشفى الصالحية المركزي، والمصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزي.

وقالت المصادر الطبية، إن الحادث أسفر عن وفاة مصطفى عطية أحمد عطية 36 سنة، مقيم بعبايدة الجنايدة بمؤكز القرين محافظة الشرقية وابراهيم رمضان ابراهيم علي حفناوي 19 سنة مقيم بنفس العنوان.

أسماء المصابين

أسفر الحادث، عن إصابة كل من مي لطفي محمد محمود 25 سنة مقيمة بمركز فاقوس شرقية ورانزي محمد لطفي 4 سنوات وزياد سعيد الصادق 4 سنوات ومنال عبد الوهاب عبد المجيد 54 سنة والاء عبدالله السيد حسن 28 سنة وباسم زياد سعيد الصادق 5 سنوات.

وقالت المصادر الطبية أنه تم نقل كافة المصابين الي مستشفي التل الكبير المركزي فيما تم رفع آثار الحادث ونقل المركبات لمركز شرطة الصالحية الجديدة.

وانتقلت قوات الشرطة إلي مكان الواقعة لإعادة فتح الطريق للمرور والعبور للسيارات في وقت قياسي بالتعاون بين مجلس مدينة التل الكبير وجهاز مدينة الصالحية الجديدة.