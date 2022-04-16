أندرو محسن: رياض الخولي شخصية متزنة جدا في جزيرة غمام

أشاد الناقد الفني أندرو محسن، بدور «عجمي، الذي يجسده الفنان رياض الخولي، في مسلسل جزيرة غمام، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أندرو محسن قائلا: مسلسل «جزيرة غمام» فيه حاجة حلوة في كتابة شخصية «عجمي» رياض الخولي كبير الجزيرة، وهي إنه شخصية متزنة جدًا، فيها أبيض وأسود، متقدرش تقول عليه شرير أو طيب، ودي حاجه نادرًا جدًا ما بقيت أشوفها في المسلسلات مؤخرًا.

تحول المشاهد يمر بسلاسىة

وأضاف أندرو: «عجمي واضح إنه شديد جدًا، وعارف إن رجالته بيتعاملوا بالعنف مع أهل الجزيرة، وبيتعامل بقسوة وتعالي مع الغجر أول ما بييجوا، لكن في نفس الوقت، عنده إجلال حقيقي للشيخ مَديَن اللي مات، وعنده إحساس بالمسؤولية، ويمكن خوف، من فكرة الجثة اللي لاقوها في الجزيرة، وبيحاول يعرف مين القاتل، وبيعمل كل ده بسلاسة، من غير ما يبقى فيه تحولات مبالغ فيها».

واختتم أندرو قائلا: «أتمنى إن الشخصية تفضل محافظة على التوازن ده لحد النهاية، لأنها من أكتر الشخصيات المميزة في المسلسل».

مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام، من بطولة مي عز الدين وأحمد أمين، وطارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد جمعة، وعبدالعزيز مخيون، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض المسلسل على قناة الحياة، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وحلقة الإعادة ستكون في تمام الساعة 2:15 صباحًا يوميا.