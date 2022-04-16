«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لمنخفض خماسيني شديد الحرارة يؤثر علي البلاد بداية من اليوم، موضحة أن البلاد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وذلك إثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية، لتكون ذروة الارتفاع يوم الأحد المقبل.

من المتوقع أن تسجل محافظة القاهرة 39 درجة مئوية

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أنه من المتوقع أن تسجل محافظة القاهرة 39 درجة مئوية، كما ترتفع درجات الحرارة الصغرى أيضًا وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

البلاد ستتعرض لرياح جنوبية مثيرة للرمال

واستكملت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض لرياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من الصحراء الغربية اليوم السبت، وتمتد هذه الرياح للقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد غدًا الأحد، ليسود طقس حار جاف ويكون مغبرا في بعض المناطق.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي من المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 30-17

الإسكندرية 28-14

وادي النطرون 30-16

طنطا 29-15

شبين الكوم 29-15

دمنهور 29-16

بلطيم 28-15

مطروح 24-15

السلوم 28-15

سيوة 36-14

بورسعيد 25-14

دمياط 24-15

الزقازيق 30-14

المنصورة 29-15

الإسماعيلية 30-15

السويس 30-15

العريش 24-15

رفح 23-15

رأس سدر 29-13

نخل 28-06

نويبع 29-16

طابا 28-16

كاترين 29-11

الطور 30-18

شرم الشيخ 32-21

الغردقة 34-20

مرسى علم 35-18

الفيوم 31-15

بني سويف 31-15

المنيا 34-11

أسيوط 35-12

سوهاج 36-14

قنا 36-18

الأقصر 37-18

أسوان 38-19

إدفو 38-18

أبو سمبل 37-17

الوادي الجديد 38-18

شلاتين 32-18

أبو رماد 31-17

حلايب 30-17

رأس حدربة 30-17