«الأرصاد»: عودة الطقس إلى المعدلات الطبيعية من الثلاثاء حتى الجمعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، اليوم الجمعة، والأجواء ربيعية ومائلة للحرارة خلال فترة النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلة الحرارة على محافظات السواحل الشمالية ومحافظات جنوب البلاد مثل شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار وسطوع أشعة الشمس.

أجواء باردة في الليل

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل ستبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير، والفارق بين فترتي النهار والليل سيصل إلى 14 درجة مئوية، والأجواء ستكون باردة، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في شمال البلاد».

نشاط الرياح يبدأ بعد فترة الظهيرة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ نشاط الرياح يبدأ بعد فترة الظهيرة، وتستمر في المساء، وهو ما يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة في فترة الليل: «بداية من الغد سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، وستكون العظمى على القاهرة 30 درجة مئوية، بارتفاع 3 درجات عن اليوم، وستصل العظمى في القاهرة إلى 38 درجة يوم الأحد».

وأوضحت: «ستكون الأجواء شديدة الحرارة يوم الأحد المقبل على المحافظات كافة، ودرجات الحرارة خلال فترتي الليل والنهار سترتفع، لتكون 22 درجة مئوية للقيم الصغرى لتكون معتدلة الحرارة في فترات الليل، وهو ما سيستمر يوم الإثنين لكن بدرجة أقل، وبداية من يوم الثلاثاء تبدأ درجات في العودة إلى المعدلات الطبيعية، لنعود إلى الأجواء الربيعية حتى نهاية الأسبوع».