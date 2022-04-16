يتزايد البحث عن مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 15 والقنوات الناقلة، خاصًة عقب اشتعال أحداث المسلسل في حلقة أمس التي بدأت بسرقة حقيبة فاتن التي تحتوي على مليون جنيه من شاب يقود دراجة.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 15 والقنوات الناقلة

اختتمت أحداث حلقة مسلسل فاتن أمل حربي باستلام فاتن شقة مفروشة التي حصلت عليها من أحد رجال الأعمال، ودفع إيجارها لمدة عامين أما عن مواعيد عرض المسلسل يكون في الأوقات التالية:

- العرض الأول الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية للمسلسل، الساعة 10:15 صباحًا.

- كما يذاع المسلسل أيضًا على watch it.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يجسّد مسلسل فاتن أمل حربي حياة المرأة عقب الانفصال والمشكلات التي تقع بها في محكمة الأسرة لاسترداد حقوقها، ويشارك في العمل الفني عدد من أبرز الفنانين منهم، الفنانة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد الشرنوبي، وجيلان علاء.