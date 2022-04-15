شيخ أزهري يعزم فاتن أمل حربي في منزله بالحلقة الـ 14: «أكل وموعظة»

لا تزال أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، تتصاعد بين الحلقة والأخرى، ما بين علاقتها بانبتيها، وجلسات المحكمة، وصداقتها بشيخ الأزهر التي لجأت له لفتوها في أمر حضانة الأبناء بعد الزواج.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

واليوم بدأت أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، بمحاولة سرقة المليون جنيه من «فاتن» إلا أنها نجحت في الحفاظ عليهما، ليتحول انتصارها لانكسار في لحظات، بعدما حكم قاضي المحكمة لزوجها ووالدته برؤية الأبناء بشكل دوري في أحد مراكز الشباب.

شيخ أزهري يعزم فاتن أمل حربي في منزله

وخلال أحداث حلقة اليوم، من مسلسل فاتن أمل حربي، قرر الشيخ الأزهري «محمد الشرنوبي» أن يعزم «فاتن» في منزله رفقة والدته، وزوجة شقيقه على الغداء، إلا أن والدته حاولت إقناعها بشدة للرجوع لزوجها مُجددًا، في مقابل دفاع الأول عنها، بآرائه الوسطية.

وانتهت أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل فاتن أمل حربي، باستلام «فاتن» منزلها الجديد المُعد خصيصًا لاستقبالها بصحبة ابنتيها، لتعيش لحظات من الدفء والبهجة فور استلامها المنزل الجديد.