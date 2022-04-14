نقل الحضانة إلى الجدة نظيمة في مسلسل فاتن أمل حربي في الحلقة 13

ما زالت قضية الحضانة تتصدر الأحداث في مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم خلال الحلقة 13، بعد رفع «سيف» زوج «فاتن» دعوى بطلب الحضانة وحرمان طليقته منها، كوسيلة لكسرها وابتزازها للرجوع إليه، على الرغم من تصريحه أمام المحكمة بأنه غير مقتدر ولا يستطع تحمل مسؤولية الأبناء ماديًا.

نقل الحضانة إلى والدة «سيف» في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 13، وبدأت الحلقة 13 من مسلسل فاتن أمل حربي بخلاف حدث بين الثنائي بسبب رغبة «سيف» في تناول كوب من الشاي، أثناء متابعة زوجته للتلفاز، ما أدى إلى حدوث شجار طويل بينهما، تعرضت فيه للعنف من قبل طليقها، كما ألقى بشاشة التلفاز من الشباك.

استدعاء شيخ الحارة للحكم في جلسة الحضانة

وجاء مشهد المحاكمة في قضية الحضانة، وخلالها طلب محامي «سيف» بنقل الحضانة إلى الجدة نظيمة حسين النوري بصفتها مقتدرة ماديًا، واستدعت المحاكمة شيخ الحارة للشهادة في الجلسة القادمة إذا كانت السيدة مؤهلة لحضانة الأبناء.