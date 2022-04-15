مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 14 والقنوات الناقلة

يبحث متابعو دراما رمضان عن مواعيد المسلسلات لمتابعة أحداث الأعمال الفنية المفضلة لديهم، والتي على رأسها مواعيد مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 14، الذي اختتمت حلقاته بنقل الحضانة من الأم إلى الجدة «نظيمة» لقدرتها على التكفل بالأطفال ماديًا.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 14

حزن كبير تعرضت له «فاتن» بهد معرفتها بالتحصيل الدراسي السيء للابنتين، خلال مسلسل فاتن أمل حربي، ولم تسكت صديقتها ميسون حيث ذهبت إلى المدرسة مشيرة إليهم أنه يلزم من البداية معاملة الابنتين معاملة خاصة نظرًا لظروفهما النفسية.

أما عن مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي، يعرض حصريًا على شاشة «CBC» في الأوقات التالية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية 10:15 صباحًا.

كما يمكن مشاهدة العمل الدرامي عبر منصة watchit.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي كلاً من الفنانة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد الشرنوبي، وجيلان علاء، والطفلة ريتال ظاظا.