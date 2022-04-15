رئيس التحرير

محمود مسلم

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 14 والقنوات الناقلة

كتب:

هبة سعيد
12:03 م | الجمعة 15 أبريل 2022
مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي

يبحث متابعو دراما رمضان عن مواعيد المسلسلات لمتابعة أحداث الأعمال الفنية المفضلة لديهم، والتي على رأسها مواعيد مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 14، الذي اختتمت حلقاته بنقل الحضانة من الأم إلى الجدة «نظيمة» لقدرتها على التكفل بالأطفال ماديًا.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 14 

حزن كبير تعرضت له «فاتن» بهد معرفتها بالتحصيل الدراسي السيء للابنتين، خلال مسلسل فاتن أمل حربي، ولم تسكت صديقتها ميسون حيث ذهبت إلى المدرسة مشيرة إليهم أنه يلزم من البداية معاملة الابنتين معاملة خاصة نظرًا لظروفهما النفسية.

أما عن مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي، يعرض حصريًا على شاشة «CBC» في الأوقات التالية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية 10:15 صباحًا.

كما يمكن مشاهدة العمل الدرامي عبر منصة watchit.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي كلاً من الفنانة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد الشرنوبي، وجيلان علاء، والطفلة ريتال ظاظا.

اقرأ المزيد:

نقل الحضانة إلى الجدة نظيمة في مسلسل فاتن أمل حربي في الحلقة 13

«علقة» بسبب كوب شاي في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 13 بطولة نيللي كريم

سعد الدين الهلالي: مسلسل فاتن أمل حربي فضح المتشددين وأوصياء الدين

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 13 والقنوات الناقلة

نيللي كريم تخوض معركة قانونية جديدة في فاتن أمل حربي: ليه الست بنصف شهادة؟

ابنة نيللي كريم تغير اسم والدها في فاتن أمل حربي.. استشاري صحة نفسية يوضح السبب

انهيار ابنتي نيللي كريم في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 12

فاتن أمل حربي: مسلسل يناقش أزمات المطلقات

بعد طرحه في «فاتن أمل حربي».. مبادرة لتعليم فن «الميكاب» للمطلقات بالمجان

بعد فاتن أمل حربي.. هل يجوز إجبار الفتيات على الحجاب وما السن المناسبة؟
بقلم هبة سعيد