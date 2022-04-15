«علقة سخنة» لـ نيللي كريم في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 14

بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر، من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، بلقطة «فلاش باك» قبل طلاقها من سيف الدندراوي، الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة.

الحلقة الرابعة عشر من مسلسل فاتن أمل حربي

وأظهر المشهد مُعاتبة «فاتن» وتلعب دورها نيللي كريم، لزوجها «سيف» حينها بعد أن أخذ الذهب الخاص بها، واستبدله بذهب صيني غير أصلي، مؤكدة إنها لجأت لبيعه لمساعدته في المصروفات، إلا إنها اكتشفت إنه غير أصلي.

وعلى الفور، تعدى عليها «سيف» لفظيًا وجسديًا وأخذ الذهب الصيني والأصلي التي تحتفظ به، رغمًا عنها، لكي يهادي به والدته.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي، حصريًا على شاشة «CBC» في الأوقات التالية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية 10:15 صباحًا.

كما يمكن مشاهدة العمل الدرامي عبر منصة «watch it».

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ومسلسل فاتن أمل حربي، بطولة العديد من الفنانين والفنانات، على رأسهم الفنانة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد الشرنوبي، وجيلان علاء، والطفلة ريتال ظاظا.