حيرة غادة عادل في اختيار شريك حياتها في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 14

زادت عمليات البحث على مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 14 عبر المحرك الشهير جوجل، على مدار الساعات الماضية، حيث شهدت الحلقة الجديدة من العمل أحداثا مشوقة.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 14

وبينت أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 14، أن شيرين التي تلعب دورها غادة عادل تعرضت لحيرة بالغة في اختيار شريك حياتها، بعدما شعرت بالإعجاب نحو مديرها ستيفن، وكذلك عودة طارق الذي يلعب دوره تامر هجرس، معتذرا لها كي يتقدم لخطبتها بشكل رسمي.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة العمل كل من يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، تامر هجرس، عماد رشاد، نبيل نور الدين، نور محمود، انتصار، هشام إسماعيل، ملك بدوي، علي السبع، داليا شوقي، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة في قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاث سيدات تجمعهن الصدفة داخل إحدى جلسات العلاج النفسي، ومن ثم يصبحن أصدقاء، ويواجهن العديد من الأزمات، ومن ثم يحاولن حلها سويا.