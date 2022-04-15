يسرا تقرر ترك منزلها في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 14

تطورات مشوقة شهدتها أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 14، من خلال تفاصيل جديدة في علاقة كل من «ليلى»، التي تلعب دورها مي كساب، وضرتها بمحاولات تقرب الأخيرة منها.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 14

وسرعان ما شعرت «ليلى» بالغرابة في مسلسل أحلام سعيدة والاندهاش تجاه ضرتها، التي حاولت التقرب منها بحجة إقامة علاقة صداقة بينهما.

وعلى نحو آخر قررت «فريدة»، التي تلعب دورها يسرا، ترك منزلها والخروج منه بسبب شعورها بالانزعاج من وجود ضابط الشرطة، الذي يلعب دوره الفنان حمدي الميرغني، إذ أنه يقطن داخل مسكنها لحمايتها وأمنها بعد تعرضها لمحاولة الاغتيال والسرقة من قبل.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

نخبة من الفنانين والفنانات، شاركوا في بطولة مسلسل أحلام سعيدة، من بينهم، يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، إدوارد، نبيل نور الدين، نور محمود، تامر هجرس، انتصار، ملك بدوي، هشام إسماعيل، هشام عاشور، حمدي الميرغني، أوتاكا، داليا شوقي، علي السبع، ميسرة، سامي مغاوري.

والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.