مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 14 والقنوات الناقلة، إحدى عمليات البحث التي باتت تثير انتباه العديد من متابعي العمل على مدار الساعات القليلة الماضية.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الـ14 من مسلسل أحلام سعيدة على شاشة ON E في تمام الساعة 8:25 مساءً.

فيما تأتي الإعادة الأولى لـأحلام سعيدة، في تمام الساعة 5:30 صباحًا، وتليها الإعادة للمرة الثانية في الساعة 10:50 صباحًا.

ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل أحلام سعيدة

وشهد مسلسل أحلام سعيدة تطورات مشوقة ليلة أمس، حيث تعرضت «فريدة»، التي تلعب دورها يسرا، لمحاولة قتل على يد شخص مجهول اقتحم مسكنها ليلاً، ومن ثم بدأت الجهات الأمنية في التحقيق بالواقعة.

وعلى نحو آخر تعرضت «شيرين»، وتجسد شخصيتها غادة عادل، لمفاجآة غير متوقعة، بعدما التقت بـ«طارق»، الذي يجسد شخصيته تامر هجرس، في منزل شقيقتها، إذ أنه حرص على الذهاب إليها للاعتذار لها والتقدم لخطبتها بشكل رسمي.