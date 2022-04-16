«الأرصاد»: ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدًا.. والقاهرة تصل لـ39

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سترتفع بداية من اليوم ويكون مدة الارتفاع 72 ساعة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار 4 درجات عن الأمس، ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 30 درجة مئوية، وتشهد البلاد أجواء حارة خلال فترات النهار وأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل على المناطق الموجودة شمال البلاد، ويكون الطقس شديدة الحرارة خلال فترات النهار على محافظات جنوب الصعيد ومعتدل الحرارة خلال فترات الليل.

«غانم»: ذروة ارتفاع الحرارة غدًا

وأضافت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ليلاس كافوزى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يوجد نشاطًا للرياح على محافظة القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وربما يكون نشاط الرياح مثيرًا للرمال والأتربة أقصى غرب البلاد مثل مطروح والسلوم وسيوة، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر لمدة 72 ساعة، على أن تكون ذروة الارتفاع غدا الأحد، حيث تصل درجات الحرارة غدا على القاهرة الكبرى لـ39 درجة مئوية، نظرا لتأثرنا بمنخفض جوي خماسيني موجود بالصحراء الغربية، يصاحبه رياح جنوبية غربية وكتل هوائية شديدة الحرارة تعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

الطقس سيكون شديد الحرارة خلال فترات النهار

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون شديد الحرارة خلال فترات النهار، معتدل الحرارة خلال فترات الليل، إذ تشهد البلاد تقلبات جوية بدرجات الحرارة، ولكننا سنشهد انخفاضًا آخر بدرجات الحرارة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، إذ سيحدث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل، مع استمرار حدوث التقلبات الجوية بين ارتفاع وانخفاض على مدار الأسبوع الجاري والمقبل أيضًَا.