هل تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى وتعود برودة الشتاء؟ الأرصاد تجيب

أجواء متقلبة بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة تشهدها كافة الأنحاء خلال الفترة الحالية، والتي تزامنت مع بداية فصل الربيع، جعلت المواطنين غير قادرين على تحديد نوعية الملابس التي يرتدونها، كما لجأوا للبحث عن درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وتفاصيل حالة الطقس، كما أنهم يتساءلون عن عودة بروة الشتاء مرة أخرى، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة وأن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون بارد في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد كافة الانحاء موجة حارة غدا على كافة الأنحاء، والتي تبلغ ذروتها يوم الأحد ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر على مدار أيام السبت والأحد والإثنين، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة يوم السبت إلى 27 للعظمى و15 درجة للصغرى، فيما تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 30 درجة للعظمى و 15 درجة للصغرى، فيما تصل درجة الحرارة يوم الإثنين إلى 34 درجة للعظمى و 17 درجة للصغرى.

هل تعود برودة الشتاء مرة أخرى؟

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل والموافق 19 أبريل، من المتوقع أن يكون هناك موجة انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.