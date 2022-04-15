هيئة الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة لمدة 72 ساعة.. والذروة يوم الأحد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ النصف الأول من فصل الربيع معروف بتقلباته الجوية، خاصة في درجات الحرارة، وتختلف درجات الحرارة في الأسبوع الواحد بين الارتفاع والانخفاض، مشيرةً إلى ضرورة الحفاظ على الملابس الشتوية خلال فترات الليل، كما لفتت إلى توقعات بارتفاع درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة ويستمر لمدة 72 ساعة قادمة وذروة الارتفاعات ستكون يوم الأحد المقبل.

انخفاض درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ودعاء جاد الحق، مقدمي برنامج هذا الصباح: «مستمرون اليوم في انخفاض درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، وإحساسنا بالطقس خلال فترة النهار يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحارا على جنوب البلاد من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية: «مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ويكون هناك فارق كبير بين قيم الحرارة العظمى والصغرى تصل إلى أكثر من 12 درجة مئوية والطقس يكون باردا خلال ساعات الليل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد».

طقس لطيف على جنوب البلاد ليلا

ولفتت، إلى أن الطقس يكون لطيفا على جنوب البلاد في فترة الليل، موضحةً: «بعد فترة الظهير ودخول ساعات المساء يكون هناك نشاط للرياح سرعاته بين 30 و40 كم في الساعة يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل، وهو ما قد يصيبنا بنزلات البرد».