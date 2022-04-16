«الأرصاد» توجه تنبيهًا عاجلًا للمواطنين: ممنوع تخفيف الملابس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية مستمرة هذه الفترة بين ارتفاع وانخفاض لدرجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري والمقبل أيضًا، إذ نشهد انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما تسجل الحرارة خلال فترات الليل بين 14 و15 درجة مئوية، حيث نشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة وسيكون هناك استقرار بالأجواء ولكن درجات الحرارة هي التي ستنخفض.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ليلاس كافوزى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن المواطنين انخدعوا بفترات ارتفاع الحرارة، وبدأوا في تخفيف الملابس، مشددة على أننا سنشعر بالأجواء الباردة خلال فترات الليل، ولذلك يجب الحفاظ على الملابس الشتوية على الأقل الخفيفة منها، خاصة خلال الليل.

الطقس سيكون شديد الحرارة خلال فترات النهار

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون شديد الحرارة خلال فترات النهار، وبدءا من الغد سيكون هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتريبة على أغلب مناطق الجمهورية، وسرعتها ستكون بين 30 كيلو متر و40 كيلو متر في الساعة، وهي كتل هوائية قادمة من الصحراء وسيكون بها إثارة للرمال والأتربة وستؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

الظاهرة الجوية المؤثرة اليوم هي نشاط الرياح

ونصحت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بالقيادة في هدوء تام أثناء انخفاض الرؤية الأفقية، موضحة أن الظاهرة الجوية المؤثرة اليوم هي نشاط الرياح، وستزيد من الإحساس بدرجات الحرارة في بعض الأيام، خاصة منتصف الأسبوع.